This Blog Has Moved

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人生中最好的禮物就是屬於自己的一部份 ..................................................
你要保守你的心，勝過保守一切，因為一生的果效是由心發出 ..................................................
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時間就是靈魂的生命。......................................................
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卡爾.桑得柏：「除非先有夢，否則一切皆不成。」共勉！
要持續更新下去喲!!祝你心情愉快.............................................
仇恨是一把雙刃劍，傷了別人，也傷了自己.........................
教育無他，愛與榜樣而已 ............................................................
人生中最好的禮物就是屬於自己的一部份..................................................
向著星球長驅直進的人，反比踟躕在峽路上的人，更容易達到目的。..................................................................
人因夢想而偉大，要堅持自己的理想哦......................................................................
幸福不是一切，人還有責任。....................................................................
一個人的價值，應該看他貢獻了什麼，而不是他取得了什麼....................................................................
成熟，就是有能力適應生活中的模糊。.................................................................
當一個人內心能容納兩樣相互衝突的東西，這個人便開始變得有價值了。............................................................
噴泉的高度，不會超過它的源頭。一個人的事業也是如此，它的成就絕不會超過自己的信念。.................................................................
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看著你的BLOG 好多朋友都回應 真厲害..................................................................
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There is no key to happiness, only a ladder..................................................................
It is no use crying over spilt milk.............................................................
來看你了~心在、愛在、牽掛在，幸福才會繁衍不息^^..................................................
世間事沒有一樣沒有困難，只要有信心去做，至少可以做出一些成績。..................................................
融會貫通的智慧，永遠不會被遺忘。..................................................
良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒。......................................................................
來打聲招呼-大家好!!!............................................................
與人相處不妨多用眼睛說話，多用嘴巴思考. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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人生像一杯茶，若一飲而盡，會提早見到杯底..................................................
愛情不是慈善事業，不能隨便施捨。......................................................................
辛苦了！祝你愈來愈好！............................................................
來給你加油打氣!!!保重!!!............................................................
看到好文章心情就很好 ^^............................................................
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