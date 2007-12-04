Tuesday, 4 December 2007

This Blog Has Moved

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39 comments:

www.FashionTrigger.info said...

Wow... Excellent dear, great post!! there is so information on this blog, keep posting like this so that i can come back every day for some new topic...
High fashion Ladies wear Designer
for apparel fairs and for garment exporters
Thanks for sharing...

9 November 2009 at 21:28
CathiMazz3432423 said...

人生中最好的禮物就是屬於自己的一部份 ..................................................

23 January 2010 at 03:54
瘋狂 said...

你要保守你的心，勝過保守一切，因為一生的果效是由心發出 ..................................................

14 February 2010 at 05:43
霧氣 said...

你的部落格很棒,我期待更新喔 ........................................

8 March 2010 at 23:13
香蕉哥哥 said...

很喜歡你的blog哦...加油唷 ........................................

24 March 2010 at 05:05
佳慧 said...

很喜歡你的部落格風格，期待你的更新！........................................

3 April 2010 at 06:18
長宜芳修 said...

很喜歡你的blog哦...加油唷 ........................................

13 April 2010 at 16:45
TommyStark0109佩政 said...

時間就是靈魂的生命。......................................................

21 April 2010 at 02:19
名鑫 said...

Thx ur share........................................

3 May 2010 at 06:56
Leonar said...

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8 May 2010 at 05:33
明NathanA_Schulle said...

卡爾.桑得柏：「除非先有夢，否則一切皆不成。」共勉！

15 May 2010 at 22:42
啟佐 said...

要持續更新下去喲!!祝你心情愉快.............................................

26 May 2010 at 00:38
偉誠 said...

仇恨是一把雙刃劍，傷了別人，也傷了自己.........................

2 June 2010 at 00:13
ErnestoE_S陽峰ommers0909 said...

教育無他，愛與榜樣而已 ............................................................

6 June 2010 at 00:11
家淑AnjaN_Lav said...

人生中最好的禮物就是屬於自己的一部份..................................................

9 June 2010 at 11:42
韻枝 said...

向著星球長驅直進的人，反比踟躕在峽路上的人，更容易達到目的。..................................................................

16 June 2010 at 17:14
林書豪 said...

人因夢想而偉大，要堅持自己的理想哦......................................................................

25 June 2010 at 08:51
許紀廷 said...

幸福不是一切，人還有責任。....................................................................

28 June 2010 at 17:57
韻枝 said...

一個人的價值，應該看他貢獻了什麼，而不是他取得了什麼....................................................................

2 July 2010 at 07:48
芸茂 said...

成熟，就是有能力適應生活中的模糊。.................................................................

2 July 2010 at 07:48
戴昀德 said...

當一個人內心能容納兩樣相互衝突的東西，這個人便開始變得有價值了。............................................................

5 July 2010 at 18:56
怡潔怡潔 said...

噴泉的高度，不會超過它的源頭。一個人的事業也是如此，它的成就絕不會超過自己的信念。.................................................................

9 July 2010 at 02:10
陳韋夏陳韋夏益東富益東富 said...

faith will move mountains. ..................................................

11 July 2010 at 04:52
新順 said...

看著你的BLOG 好多朋友都回應 真厲害..................................................................

13 July 2010 at 07:30
于倫 said...

Share and share alike.............................................................

15 July 2010 at 20:49
dawsonfelicia張君dawsonfelicia均 said...

There is no key to happiness, only a ladder..................................................................

18 July 2010 at 10:24
楊儀卉 said...

It is no use crying over spilt milk.............................................................

20 July 2010 at 21:14
吳庭 said...

來看你了~心在、愛在、牽掛在，幸福才會繁衍不息^^..................................................

23 July 2010 at 13:24
陳璇竹陳璇竹 said...

世間事沒有一樣沒有困難，只要有信心去做，至少可以做出一些成績。..................................................

26 July 2010 at 04:39
鄭雅雯 said...

融會貫通的智慧，永遠不會被遺忘。..................................................

29 July 2010 at 06:34
李家黃喬盈榮 said...

良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒。......................................................................

1 August 2010 at 08:39
建邱勳 said...

來打聲招呼-大家好!!!............................................................

4 August 2010 at 11:52
黃子黃麗旺軒 said...

與人相處不妨多用眼睛說話，多用嘴巴思考. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 August 2010 at 01:41
蕭林馥賢琬婷 said...

路過留言支持~~~..................................................

12 August 2010 at 05:00
峻胡邦慧v帆 said...

人生像一杯茶，若一飲而盡，會提早見到杯底..................................................

14 August 2010 at 13:36
翊翊翊翊張瑜翊翊翊 said...

愛情不是慈善事業，不能隨便施捨。......................................................................

16 August 2010 at 17:40
佳張張張張燕張張張張張 said...

辛苦了！祝你愈來愈好！............................................................

18 August 2010 at 22:30
偉DimpleHolloway043昀 said...

來給你加油打氣!!!保重!!!............................................................

21 August 2010 at 11:06
盛春成 said...

看到好文章心情就很好 ^^............................................................

23 August 2010 at 15:26

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